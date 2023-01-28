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НовостиПроисшествия28 января 2023 14:27

Житель Тверской области обналичил и выбросил чужую банковскую карту

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С карты мужчина успел потратить 3000 рублей

С карты мужчина успел потратить 3000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 26-летняя жительница Осташкова с заявлением о краже денег с банковской карты, которую она потеряла. Со счёта девушки было списано 3000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения в городских магазинах.

По подозрению в краже был задержан 57-летний неработающий ранее судимый местный житель. В полиции он сознался в содеянном. После совершения покупок карту мужчина выбросил.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело.