Житель Тверской области обналичил и выбросил чужую банковскую карту

С карты мужчина успел потратить 3000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 26-летняя жительница Осташкова с заявлением о краже денег с банковской карты, которую она потеряла. Со счёта девушки было списано 3000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую, изучили записи камер видеонаблюдения в городских магазинах.

По подозрению в краже был задержан 57-летний неработающий ранее судимый местный житель. В полиции он сознался в содеянном. После совершения покупок карту мужчина выбросил.

По части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело.