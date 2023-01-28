82-летняю жительницу Твери обманул лжеустановщик домофонов

Женщина отдала мошеннику 20 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 82-летняя жительница Твери и рассказала, что днём к ней в квартиру приходил неизвестный мужчина под предлогом установки на домофон "защиты" от нежелательных звонков. Хозяйка поверила незнакомцу и отдала за оборудование 20 000 рублей. Аферист забрал деньги, пообещав прислать мастеров. Но никто так и не пришел.

Описать преступника женщина не смогла. Полицейские провели поквартирный обход в доме.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут. Ведется следствие.