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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:29

82-летняю жительницу Твери обманул лжеустановщик домофонов

Потерпевшая отдала мужчине 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина отдала мошеннику 20 000 рублей

Женщина отдала мошеннику 20 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 82-летняя жительница Твери и рассказала, что днём к ней в квартиру приходил неизвестный мужчина под предлогом установки на домофон "защиты" от нежелательных звонков. Хозяйка поверила незнакомцу и отдала за оборудование 20 000 рублей. Аферист забрал деньги, пообещав прислать мастеров. Но никто так и не пришел.

Описать преступника женщина не смогла. Полицейские провели поквартирный обход в доме.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут. Ведется следствие.