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НовостиОбщество28 января 2023 8:03

В Твери откроется торговый павильон с товарами под брендом "Армия России"

Он начнет работу 28 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Торговый павильон установлен на территории мультимедийного парка "Россия - Моя история"

Торговый павильон установлен на территории мультимедийного парка "Россия - Моя история"

Фото: ПТО

В Твери открывается торговый павильон с товарами под брендом "Армия России". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торговый павильон установлен на территории мультимедийного парка "Россия - Моя история" на набережной реки Лазури, 9А. Открытие запланировано на 28 января. Начало в 12:00.

В павильоне будут представлены сувениры, игрушки, детская и взрослая одежда и другие товары от АО "Военторг".

Время работы магазина: с 10:00 до 21:00.