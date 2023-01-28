В Твери откроется торговый павильон с товарами под брендом "Армия России"

Торговый павильон установлен на территории мультимедийного парка "Россия - Моя история"
Фото: ПТО
В Твери открывается торговый павильон с товарами под брендом "Армия России". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торговый павильон установлен на территории мультимедийного парка "Россия - Моя история" на набережной реки Лазури, 9А. Открытие запланировано на 28 января. Начало в 12:00.
В павильоне будут представлены сувениры, игрушки, детская и взрослая одежда и другие товары от АО "Военторг".
Время работы магазина: с 10:00 до 21:00.