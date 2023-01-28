Приятель сына украл золота на 150 000 рублей у жительницы Твери

Злоумышленнику грозит уголовное наказание Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию обратилась 68-летняя жительница Твери и сообщила, что во время её отсутствия из квартиры были похищены золотые кольца стоимостью 150 000 рублей.

Выяснилось, что в день происшествия в квартире её 31-летний сын выпивал в компании мужчины и женщины. Полицейские установили причастность 29-летнего приятеля сына потерпевшей к совершению кражи.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что сдал украшения в ломбард, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.