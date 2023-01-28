Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов финансовой отрасли Тверской области

Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Игорь Руденя Фото: ПТО

28 января отмечается День образования финансовых органов Тверской области. В этом году системе исполнилось 247 лет. Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Благодаря вашей работе обеспечивается эффективное развитие финансово-бюджетной сферы Верхневолжья, внедряются новые технологии, обеспечивается реализация национальных проектов в нашем регионе, – подчеркнул Игорь Руденя.

Свою историю финансовая система Тверской области ведет с 28 января 1776 года, когда на основании законодательного акта Екатерины II была образована Тверская казенная палата, ставшая основным финансовым и хозяйственным ведомством губернии.

Сегодня государственная финансовая система региона включает в себя Министерство финансов Тверской области, финансовые органы муниципальных образований, территориальные органы Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы.