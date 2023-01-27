В 2022 году в Тверской области было введено в эксплуатацию на 30% больше жилья, чем годом ранее

Индивидуальное жилищное строительство опережает строительство многоэтажек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области в 2022 году введены в эксплуатацию рекордные 775,7 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, сообщает Тверьстат. Это на 30% больше, чем в 2021 году, когда сдано было 596,6 кв. м жилья.

Почти две трети нового жилья построено в Твери и Калининском районе.

Индивидуальное жилищное строительство по вводимым площадям и темпам прироста опережало строительство многоэтажек, отмечают специалисты статистического ведомства. За 2022 год построено 474,6 тыс. кв. м общей площади частных жилых домов. Это на 72% больше, чем в 2021 году.