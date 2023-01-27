В Тверской области перестали выдавать биометрические загранпаспорта

Возобновят производство паспортов нового образца ориентировочно весной. Фото: Татьяна Коркина

В Тверской области перестали выдавать загранпаспорта нового образца - биометрические. В МФЦ сообщают, что получить сейчас можно только "загранник" старого образца, а биометрический придётся ждать неопределённый срок. Как выяснило ТИА, изготовление паспортов с электронным носителем информации отложено ориентировочно до середины марта по техническим причинам.

Эту информацию сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Тверской области. При необходимости срочного выезда за границу, придётся оформить обычный паспорт без биометрии.