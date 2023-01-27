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НовостиОбщество27 января 2023 14:26

В Тверской области перестали выдавать биометрические загранпаспорта

«Загранники» нового образца пока не производят по техническим причинам
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Возобновят производство паспортов нового образца ориентировочно весной.

Возобновят производство паспортов нового образца ориентировочно весной.

Фото: Татьяна Коркина

В Тверской области перестали выдавать загранпаспорта нового образца - биометрические. В МФЦ сообщают, что получить сейчас можно только "загранник" старого образца, а биометрический придётся ждать неопределённый срок. Как выяснило ТИА, изготовление паспортов с электронным носителем информации отложено ориентировочно до середины марта по техническим причинам.

Эту информацию сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Тверской области. При необходимости срочного выезда за границу, придётся оформить обычный паспорт без биометрии.