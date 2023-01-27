Мужчина и женщина перевозили наркотики в автомобиле в Тверской области

Автомобиль с наркотиками остановили инспекторы на улице в Тверской области

Инспекторами ДПС отделения ГИБДД МО МВД России «Краснохолмский» при патрулировании улиц был остановлен автомобиль под управлением 28-летнего жителя Твери.

В салоне находились два пассажира - женщина и мужчина, последний вел себя подозрительно.

Водитель пояснил, что с пассажирами он не знаком, и согласился на досмотр транспортного средства. Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автомобиль до отдела полиции.

Под ковриком заднего сидения полицейские обнаружили 12 свёртков с неизвестным веществом. При личном досмотре у 33-летнего мужчины изъяли канцелярский файл с 49 свёртками и два полимерных пакетика с таблетками синего цвета.

В ходе экспертизы установлено, что вещества являются наркотическими.

По п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.