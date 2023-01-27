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НовостиПроисшествия27 января 2023 13:06

Игорь Руденя взял на контроль оказание помощи мобилизованным из Тверской области, пострадавшим в ДТП в Белгороде

Авария произошла 27 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вопрос оказания помощи пострадавшим мобилизованным находится на контроле губернатора

Вопрос оказания помощи пострадавшим мобилизованным находится на контроле губернатора

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 января в Белгородской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло ДТП с участием военной техники.

В автомобиле "Камаз", который перевернулся на дороге, находились четверо военнослужащих из Тверской области.

В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале в Белгороде.

- Губернатор Игорь Руденя поручил региональному Минздраву находиться на постоянной связи со специалистами, задействованными в лечении жителей Верхневолжья. При необходимости - оказывать коллегам помощь и содействие, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.