Губернатор Тверской области проверил, как строится здание для Бежецкой больницы

Стройка нового корпуса Бежецкой ЦРБ. Фото: ПТО

27 января губернатор Игорь Руденя проинспектировал строительство здания для центральной районной больницы в Бежецке. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и должны быть завершены в 2025 году.

Сейчас продолжается возведение железобетонного каркаса здания.

Глава региона дал несколько поручений по обеспечению качества работ, контроля за ходом их выполнения, соблюдению графика строительства.

Губернатор посетил стройплощадку. Фото: ПТО

Пресс-служба областного правительства напомнила, что на строительство здания для Бежецкой ЦРБ из федерального бюджета выделено более 2,4 млрд рублей. Также предусмотрено финансирование из областной казны.

Общая площадь стационара, рассчитанного на 130 мест, составит 17,5 тыс. кв. м. Строительство нового корпуса позволит расширить спектр услуг, оказываемых в больнице, увеличить количество высокотехнологичных процедур и операций в год.

Медучреждение будет включать в себя взрослый и детский стационары, две операционных, диагностическое отделение с кабинетами лучевой диагностики, отделение акушерства и патологии беременности, клинико-диагностическую лабораторию. Предусмотрено создание вертолётной площадки.

Сейчас Бежецкая ЦРБ в статусе межмуниципального медицинского центра обслуживает жителей Сандовского, Весьегонского, Лесного, Краснохолмского округов, Молоковского, Максатихинского, Сонковского, Кесовогорского и Бежецкого районов.