"Лыжня России - 2023" пройдет в Твери 11 февраля Фото: Ирина ТАРАСОВА

Региональный этап Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2023" состоится в Твери 11 февраля. Большой спортивный праздник пройдет в микрорайоне "Южный", на Октябрьском проспекте, 109.

Торжественное открытие начнется в 10:45 утра. В 11:00 начнется развлекательная программа для гостей праздника. Первые забеги стартуют в 11:10.

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях.

- Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше - при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, - отмечают организаторы.

Комиссия по допуску к соревнованиям будет работать с 7 по 10 февраля с 10:00 до 17:00 в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области на ул. Горького д. 97, каб. 111, а также 11 февраля с 9:30 до 11:30 на месте соревнований.

При себе участникам необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.

Награждение победителей и призеров будет организовано по окончании каждого забега.