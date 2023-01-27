В Тверской области 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Понамарёвой

102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Понамарёвой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

27 января 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Андреевне Понамарёвой. С днем рождения жительницу посёлка Терелесовский Вышневолоцкого городского округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы разделили с нашей Родиной тяготы Великой Отечественной войны, проявили выдающееся мужество, трудолюбие, преданность своей стране, - отметил в поздравлении глава региона.

Нина Андреевна ушла на фронт в 20-летнем возрасте, вытаскивала из окопов убитых и раненых солдат, дважды сама была ранена.

После войны приехала в посёлок Терелесовский на добычу торфа. Работала поваром в столовой торфопредприятия.