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НовостиОбщество27 января 2023 11:51

В Тверской области 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Понамарёвой

Жительницу Вышневолоцкого округа поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Понамарёвой

102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Понамарёвой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

27 января 102 года исполнилось участнице Великой Отечественной войны Нине Андреевне Понамарёвой. С днем рождения жительницу посёлка Терелесовский Вышневолоцкого городского округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы разделили с нашей Родиной тяготы Великой Отечественной войны, проявили выдающееся мужество, трудолюбие, преданность своей стране, - отметил в поздравлении глава региона.

Нина Андреевна ушла на фронт в 20-летнем возрасте, вытаскивала из окопов убитых и раненых солдат, дважды сама была ранена.

После войны приехала в посёлок Терелесовский на добычу торфа. Работала поваром в столовой торфопредприятия.