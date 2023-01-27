Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя дали старт второй очереди завода комбикормов в Тверской области

Во время открытия второй части завода. Фото: ПТО

27 января в Тверскую область с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Вместе с губернатором Игорем Руденей они дали старт запуску второй очереди завода ООО «Коралл» по производству комбикормов в Бежецке.

Первая часть завода была открыта в 2018 году. Теперь компания сможет обеспечить себя комбикормом полностью и производить более 350 тыс. тонн в год.

Завод автоматизирован, оснащен высокотехнологичным отечественным оборудованием. Используется собственное сырье - пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза и горох, которые по большей части выращиваются в Бежецком районе и соседних муниципалитетах.

Новый объект ООО «Коралл» - это завершающий этап десятилетнего инвестпроекта компании. В него вложено свыше 30 млрд рублей, создано 2000 рабочих мест.

Введены в эксплуатацию племенная ферма, 10 животноводческих площадок мощностью более 1,2 млн товарных свиней в год, биолаборатория. Также построен мясообрабатывающий комплекс, рассчитанный на выпуск 150 тыс. тонн продукции ежегодно.

Его заодно посетили Игорь Руденя и Дмитрий Патрушев.

- Работа предприятий выстроена на высоком уровне. Важно, что в регионе действуют такие высококлассные предприятия. Это говорит о том, что есть потенциал для увеличения объемов производства, - прокомментировал министр сельского хозяйства РФ.

- В следующем году планируем открытие двух дополнительных комплексов в сфере животноводства. Важно, что каждое из предприятий нам дает более 2000 новых рабочих мест дополнительно, - отметил губернатор.

Министр и губернатор посетили мясообрабатывающий комплекс. Фото: ПТО

Глава региона и министр также обсудили перспективы развития аграрной отрасли Верхневолжья.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в 2022 году на развитие сельского хозяйства региона направлено около 835 млн рублей федеральных средств. В итоге увеличен валовой сбор зерновых культур, картофеля, выросло производство мясной и молочной продукции.

Дмитрий Патрушев отметил: регион эффективно использовал выделенные средства. Министр сообщил, что в 2023-ем финансирование из федерального бюджета планируется увеличить - до более чем 1 млрд рублей.

В аграрной отрасли Тверской области реализуются и планируются к реализации 16 инвестпроектов на 72 млрд рублей. Запланировано создание около 3500 рабочих мест.