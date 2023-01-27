Начальник УФСИН России по Тверской области проведет прием граждан

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись Фото: Татьяна Коркина

30 января начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Александр Кузьмин проведет прием граждан.

Мероприятие начнется в 10:00 в приемной президента Российской Федерации в Тверской области на улице Советской, 46 в Твери.

Граждане смогут проконсультироваться, а также обратиться с заявлениями и жалобами на незаконные действия сотрудников УИС и недостатки в деятельности учреждений УФСИН России по Тверской области.

Предварительная запись по телефону: 8 (4822) 34-36-02.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.