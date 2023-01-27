В развлекательном клубе Твери у посетительницы украли телефон и банковскую карту

В ночном клубе у женщины украли телефон и карту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением обратилась 32-летняя жительница Твери и сообщила, что в развлекательном клубе у нее похитили мобильный телефон и банковскую карту, с которой списали 35 тысяч рублей.

Полицейские установили магазины, где была зафиксирована безналичная оплата покупок с пропавшей карты, изучили записи камер видеонаблюдения в торговых точках и развлекательном заведении.

В поле зрения оперативников попала одна из сотрудниц ночного клуба. 48-летняя подозреваемая воспользовалась тем, что потерпевшая отлучилась в туалет, оставив вещи без присмотра.

Злоумышленница созналась в содеянном. Похищенный телефон вернули владелице. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.