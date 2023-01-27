За сутки из Твери вывезли 470 кубометров снега

В Твери устраняют последствия снегопада Фото: администрация Твери

В Твери в круглосуточном режиме работает спецтехника МУП "ЖЭК". С городских улиц за сутки коммунальные службы вывезли более 470 кубометров снега, провели противогололёдную обработку 910 километров улично-дорожной сети.

- Во время снегопада в ночь на 27 января снег убирали более 40 единиц техники – комбинированные дорожные машины (КДМ), трактора, погрузчики, самосвалы, техника для уборки и обработки тротуаров, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за минувшие сутки в столице Верхневолжья выпал примерно недельный объём снега.

Ручную уборку и противогололёдную обработку пешеходных зон производят 140 дворников.