Игорь Руденя и Дмитрий Патрушев возложили цветы к Обелиску Победы в Бежецке Фото: ПТО

27 января, в день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, губернатор Игорь Руденя и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, который находится с рабочим визитом в Тверской области, возложили цветы к Обелиску Победы в Бежецке.

В памятную дату Игорь Руденя и Дмитрий Патрушев почтили память солдат и офицеров, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны, защитников Ленинграда, а также жителей города.

Сегодня в Верхневолжье проживают 189 человек, которые являлись участниками освобождения и блокады Ленинграда. С 2007 года в регионе действует Тверская городская общественная организация "Блокадники Ленинграда".

Обелиск Победы в Бежецке на Советской площади был установлен в 1975 году. В 2010 году после реконструкции возле Обелиска Победы открылась Аллея Памяти, где на гранитных плитах высечены имена бежечан - Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.