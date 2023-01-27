Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём воинской славы России

Игорь Руденя поздравил жителей с Днём воинской славы России Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей с Днем воинской славы России. 27 января отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Долгие 872 дня и ночи, с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года, ленинградцы под постоянными артобстрелами и бомбёжками, в условиях холода и голода героически обороняли осаждённый город, самоотверженно трудились на предприятиях, лечили раненых в госпиталях, учили детей и верили в победу.

- Жители Верхневолжья мужественно сражались на Ленинградском и Волховском фронтах, внесли свой вклад в прорыв блокады. Сотни ленинградцев после эвакуации по «Дороге жизни» нашли свой второй дом в нашем регионе. Мы чтим память всех, кто отдал свою жизнь за Ленинград и нашу Родину. Выражаем слова особой признательности за подвиг ветеранам – участникам обороны и жителям блокадного города на Неве, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона пожелал гражданам здоровья, счастья, благополучия и добра.