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НовостиПроисшествия27 января 2023 10:01

Житель Тверской области нанёс другу 32 ножевых удара

Уголовное дело об убийстве рассмотрит суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1983 года рождения. Его обвиняют в убийстве.

Преступление было совершено с 28 по 29 июля 2022 года. Двое мужчин вместе выпивали в доме на улице Карпинского, в ходе застолья начался спор о дружбе, который перешел в драку. Обвиняемый взял нож и нанес собутыльнику 32 ножевых ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора рассмотрит Заволжский районный суд.