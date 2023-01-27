Житель Тверской области нанёс другу 32 ножевых удара

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1983 года рождения. Его обвиняют в убийстве.

Преступление было совершено с 28 по 29 июля 2022 года. Двое мужчин вместе выпивали в доме на улице Карпинского, в ходе застолья начался спор о дружбе, который перешел в драку. Обвиняемый взял нож и нанес собутыльнику 32 ножевых ранения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора рассмотрит Заволжский районный суд.