Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий в Тверской области

В Тверской области ухудшились погодные и дорожные условия Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Госавтоинспекция призывает автовладельцев и пешеходов к повышенной осторожности в период неблагоприятных погодных условий.

27 января, по прогнозам Тверского гидрометцентра, в регионе ожидается снегопад. Осадки продолжатся до середины дня.

Днем термометры покажут -1... -2 градуса, к вечеру похолодает.

- Ухудшение погоды может привести к заторам на дорогах и всплеску аварийности. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и очередность проезда, особое внимание уделить спускам и подъемам, - отмечают в ведомстве.

Пешеходам нужно быть особенно внимательными при переходах проезжей части, не пользоваться наушниками и телефонами, снимать капюшоны, а также обозначить свое присутствие световозвращающими элементами.