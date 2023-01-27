В Тверскую область на реабилитацию доставили первых медвежат-сирот в этом году

Медвежата еще совсем крохи, от роду им 7-10 дней Фото: vk.com/obrcrussia

В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области доставили первых медвежат в этом году. Малыши остались сиротами в Республике Коми. Их мать вспугнули лесозаготовительные работы рядом с берлогой.

В перерыве лесорубы услышали писк медвежат, нашли их и забрали. Биологам пришлось преодолеть 3000 км, чтобы забрать малышей на реабилитацию.

Косолапым дали клички: Ворчун, Толстяк и Солнышко.

- Мы благодарим людей, которые спасли медвежат и выхаживали их до передачи нам, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми за оперативное содействие в подготовке всех необходимых для передачи и транспортировки медвежат в Центр документов, - сообщает Центр спасения медвежат-сирот.

Медвежатам от роду чуть больше недели, весят около 800 грамм. Борьбу за их жизнь биологи ведут вместе с Госпиталем дикой природы.