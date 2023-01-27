Серьёзное ДТП с автобусом произошло на Московском шоссе в Твери

ДТП на Московском шоссе Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Сергей Козлов

Утром, 27 января, на Московском шоссе в Твери произошло серьезное ДТП с участием автобуса "Транспорта Верхневолжья" и нескольких автомобилей.

О происшествии "КП"-Тверь" сообщили радиослушатели. Шоссе встало в пробке, затор образовался и на улицах Вагжанова, Орджоникидзе.

Водителям следует быть осторожнее.

На месте работают спецслужбы. Информация уточняется.

Фото с места ДТП опубликовали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".