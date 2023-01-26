После дождя дворы и тротуары в Твери превратились в каток

Дворы и улицы превратились в каток Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Днем, 26 января, в Твери прошел мелкий дождь, после которого улицы и дворы превратились в каток.

Ходить очень скользко и опасно. Будьте осторожны.

В ночь на пятницу синоптики Тверского гидрометцентра обещают осадки и -5... 0 градусов. Опасный лед должно припорошить снежком.

Днем погода не изменится. А вот уже к ночи 28 января существенно похолодает. Ожидается до -13... -9 градусов и штиль.

Но уже в начале новой рабочей недели станет сыро, потеплеет и пойдет мокрый снег.