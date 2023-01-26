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НовостиОбщество26 января 2023 17:36

В 2023 году в 66 школах Тверской области откроют «Точки роста»

В правительстве региона принято решение о выделении средств на это
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе "Точки роста" создаются при школах с 2020 года.

В регионе "Точки роста" создаются при школах с 2020 года.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2023 году в 66 школах на селе и в малых городах в 33 муниципалитетах региона будут открыты центры «Точка роста». 26 января на заседании бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени принято решение о выделении средств на закупку оборудования для них.

- Для «Точек роста» приобретут образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем, образовательные конструкторы, учебные и цифровые лаборатории, ноутбуки, многофункциональные устройства, цифровые микроскопы и другое оборудование, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

«Точки роста» (центры дополнения и развития технических и естественных знаний) создаются при школах в рамках нацпроекта «Образование».

В 2020-2022 годах в Тверской области в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, было открыто 210 центров «Точка роста».