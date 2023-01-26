В Кимрах мальчик сдал 5000 рублей в помощь солдатам СВО

Мальчик Арсений решил принять участие в сборе помощи для солдат СВО Фото: vk.com/pokrov_za

Жители Тверской области продолжают активно собирать гуманитарную помощь для солдат, участвующих в спецперации. Помочь старается каждый - от мала до велика.

Большой пункт сбора помощи организован в Кимрах. О сборах организаторы отчитываются в группе "Поддержка спецоперации – Покров Кимры". Там же публикуются списки необходимых вещей, продовольствия для солдат, находящихся на передовой, и раненых бойцов в госпиталях.

Посты на стене группы разные. Помогают местные бабушки - вяжут носки и символично вкладывают в пакеты письма. Предприниматели помогают закупать вещи и оказывают финансовую помощь, местные жители помогают продуктами и деньгами.

Участвуют в сборе и дети.

- Замечательный мальчик Арсений пришел к маме с вопросом: "Как я могу помочь нашим солдатам?", вместе с мамой пришли к нам в штаб. Плюс 5000 рублей от Арсения в копилку "на фронт". Мама сказала, что полностью поддерживает сына и добавила ещё 5000 рублей "от нас с папой". Низкий поклон прекрасным родителям за такое воспитание сына! - написали в посте организаторы сбора и поблагодарили каждого в группе за оказанную помощь.