За одиннадцать месяцев естественная убыль населения Тверской области составила 12 тысяч человек

На 1000 населения в Тверской области с января по ноябрь 2022 года рождалось 7,2 ребёнка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области стало рождаться ещё меньше детей, но и умирают люди реже. С января по ноябрь 2022 года в регионе родились 8092 ребёнка(на 586 новорождённых меньше, чем за тот же период 2021 года). Умерли 20099 человек (на 4110 меньше, чем в 2021-м).

Такие данные по естественному движению населения за 11 месяцев 2022 года опубликовал Тверьстат. Естественная убыль населения региона за указанный период составила 12007 человек. Это меньше, чем с января по ноябрь 2021го, тогда естественная убыль составила 15531человек.

На 1000 населения в Тверской области с января по ноябрь 2022 года рождалось 7,2 ребёнка (в 2021 году - 7,7 ребёнка). И умирало 17,9 человека (в 2021 году - 21,4 человека).

Браков, как и разводов, стало больше: за 11 месяцев 2022 года узами Гименея связала себя 8221 пара (в 2021 году - 6599 пар). Распалось 5095 семей (в 2021 году - 5013 семей).