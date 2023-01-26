Тверские школьники присоединились к Российскому движению детей и молодежи "Движение первых" Фото: администрация Твери

В общеобразовательных учреждениях Твери открываются отделения Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Одними из первых к нему присоединились учащиеся школы №40.

В школе действуют юнармейский отряд имени Паши Савельевой, волонтерский отряд и Совет старшеклассников. Протокол о создании первичного отделения был подписан командиром юнармейского отряда Ириной Слуцкой, председателем Совета старшеклассников Ольгой Соколовой и командиром волонтерского отряда Олегом Жемчуговым.

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" объединяет школьных активистов для работы и саморазвития в различных форматах в рамках 12 направлений.

Деятельность движения направлена на организацию досуга, возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет.