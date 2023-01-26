Огурцы, лук и помидоры - самые дорожающие продукты в Тверской области

Свежий салатик нынче недёшев... Фото: Виктория ТУШКОВА

За минувшую отчётную неделю (17-23 января) в магазинах Тверской области продолжили дорожать огурцы, репчатый лук и помидоры. Это - самые дорожающие продукты, рост цен, на которые в последнее время идёт стремительно. Так, только за новогодние каникулы огурцы и помидоры подорожали почти на 20%, лук - более чем на 5%. Далее эти продукты продолжили расти в цене.

За последнюю отчётную неделю также подорожали:

+2,97% - чёрный чай

+2,88% - колбаса полукопчёная и варёно-копчёная

+2,27% - картофель

+1,58% - подсолнечное масло

+1,41% - рис

+1,31% - сметана

+1,21% - белокочанная капуста

+1,04% - смеси сухие молочные для детского питания

+1,01% - свёкла