Игорь Руденя отметил позитивные результаты работы УМВД России по Тверской области в 2022 году

На заседании коллегии областного УМВД. Фото: ПТО

26 января состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Тверской области. Его провел начальник Управления Сергей Камышев. Участие в нем приняли губернатор Игорь Руденя, председатель регионального парламента Сергей Голубев, руководители региональных подразделений федеральных ведомств.

- В прошедшем году на территории Верхневолжья успешно решались задачи, поставленные Министерством внутренних дел Российской Федерации. По итогам 2022 года в регионе уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилась преступность в подростковой среде. Тверская область стала одним из лидеров в стране по темпам снижения числа дорожно-транспортных происшествий. Сократилось количество хищений денежных средств с банковских счетов, - отметил Игорь Руденя.

- Почти на 9% сократилась преступность. Стало меньше преступлений с участием иностранных граждан. Имеются положительные примеры ликвидации криминальных схем в сфере IT-технологий. Пресечена деятельность такой преступной группы, в состав которой входило 17 человек. Они совершили более 200 хищений средств, - сообщил начальник областного УМВД.

Сергей Камышев также рассказал, что в регионе в 2022-ом ликвидировано несколько крупных нарколабораторий в Лихославльском, Кувшиновском и других округах и районах области. Также пресечена деятельность преступных групп, специализирующихся на угонах дорогостоящих автомобилей в Твери, кражах большегрузов.

По словам Сергея Камышева, в 2022-м в Тверской области сотрудники полиции обеспечивали порядок на более чем 1500 массовых мероприятиях с участием 650 тысяч граждан.

Приоритетным направлением совместной деятельности УМВД и регионального правительства Игорь Руденя назвал нейтрализацию угроз экономической безопасности, содействие стабильной работе предприятий. В прошедшем году существенно, в 2,6 раза, увеличено количество пресеченных и расследованных преступлений в сфере экономики.

Губернатор подчеркнул необходимость продолжения работы по борьбе с нарушениями миграционного законодательства и регулированию иностранной рабочей силы в регионе.

Игорь Руденя поблагодарил личный состав Управления МВД России по Тверской области за службу и вручил награды некоторым полицейским за высокие результаты работы в 2022 году.