С грузовой платформы в Тверской области двое мужчин украли полтонны металла

Злоумышленники вывезли с железнодорожной базы полтонны металла Фото: ЛО МВД России на станции Тверь

В Твери транспортная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении 16 металлических роликов с грузовой платформы на базе путевой машинной станции. Перед судом предстанут двое жителей Ржева.

В ходе предварительного следствия было установлено, что двое молодых людей, 2001 и 2003 годов рождения, незаконно проникли на территорию базы путевой машинной станции, с помощью гаечных ключей и плоскогубцев открутили ролики общей массой 500 кг, вывезли похищенное на машине и спрятали в гараже.

Представители железнодорожной организации обратились с заявлением в ЛО МВД России на станции Тверь. Сумма ущерба составила более 145 000 рублей.

Злоумышленников разыскали. Похищенное изъято.

В отношении граждан было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ржевский городской суд для рассмотрения по существу.