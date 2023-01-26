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НовостиОбщество26 января 2023 12:20

УК обязали установить автоматические регуляторы температуры горячей воды в домах Пролетарского района Твери

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
УК обязали установить автоматические регуляторы температуры горячей воды

УК обязали установить автоматические регуляторы температуры горячей воды

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки установлено, что системы горячего водоснабжения ряда многоквартирных жилых домов Пролетарского района не оборудованы автоматическими регуляторами температуры воды, что препятствует предоставлению коммунальной услуги горячего водоснабжения надлежащего качества и нарушает права неопределенного круга лиц.

Прокурором района направлено в суд исковое заявление к ООО «ЦДО» о возложении обязанности установить автоматические регуляторы температуры воды в жилых домах.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.