Жительница Тверской области донесла о несуществующей краже

Жительницу Твери обвиняют в ложном доносе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Селижаровского отделения полиции обратилась 30-летняя местная жительница и сообщила о краже 10 000 рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия заявительница проводила время в шумной компании. В один момент возник конфликт, один из гостей вызвал полицию. На месте женщина сообщила о краже.

Полицейские провели проверку и выяснили, что заявительница самостоятельно обналичила и потратила деньги с карты. Она призналась в ложном доносе.

По части 1 статьи 306 УК РФ возбуждено уголовное дело.