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НовостиПроисшествия26 января 2023 12:12

Жительница Тверской области донесла о несуществующей краже

На нее завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жительницу Твери обвиняют в ложном доносе

Жительницу Твери обвиняют в ложном доносе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Селижаровского отделения полиции обратилась 30-летняя местная жительница и сообщила о краже 10 000 рублей.

Полицейские установили, что в день происшествия заявительница проводила время в шумной компании. В один момент возник конфликт, один из гостей вызвал полицию. На месте женщина сообщила о краже.

Полицейские провели проверку и выяснили, что заявительница самостоятельно обналичила и потратила деньги с карты. Она призналась в ложном доносе.

По части 1 статьи 306 УК РФ возбуждено уголовное дело.