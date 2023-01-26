В Твери простились с погибшим военнослужащим Евгением Беликом Фото: ПТО

26 января в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беликом. Об этом сообщает региональное правительство.

Евгений Белик родился в 1987 году в Казахстане, в 1992 года его семья переехала в Тверь, в посёлок Сахарово. После окончания Горютинской средней школы он поступил в Тверской филиал Московского университета МВД РФ, затем около двух лет работал участковым полицейским. Позднее поступил в Тверскую сельскохозяйственную академию на инженерный факультет, работал на предприятиях города Твери. С июня 2022 года проходил воинскую службу по контракту в звании рядового.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Евгений Иванович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти, - отметил глава региона.

Отпевание Евгения Белика прошло в Церкви преподобного Иосифа Волоцкого в посёлке Сахарово. С воинскими почестями героя похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.