В Твери простились с погибшим военнослужащим Евгением Беликом
Фото: ПТО
26 января в Твери простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Евгением Беликом. Об этом сообщает региональное правительство.
Евгений Белик родился в 1987 году в Казахстане, в 1992 года его семья переехала в Тверь, в посёлок Сахарово. После окончания Горютинской средней школы он поступил в Тверской филиал Московского университета МВД РФ, затем около двух лет работал участковым полицейским. Позднее поступил в Тверскую сельскохозяйственную академию на инженерный факультет, работал на предприятиях города Твери. С июня 2022 года проходил воинскую службу по контракту в звании рядового.
Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.
- Евгений Иванович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти, - отметил глава региона.
Отпевание Евгения Белика прошло в Церкви преподобного Иосифа Волоцкого в посёлке Сахарово. С воинскими почестями героя похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.