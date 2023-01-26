В ходе СВО погиб военнослужащий из Тверской области Василий Шадой

Военнослужащий Василий Шадой погиб в ходе СВО Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

4 января 2023 года при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Тверской области Василий Шадой.

- Прощание с героем состоится 28 января. Начало в 10:00 утра в зале Дома детского творчества, на улице Кирова,10, - сообщает администрация Западнодвинского муниципального округа.

Панихида начнется в 11:00 в Храме Святителя Николая.

Траурный митинг состоится в 12:30 на гражданском кладбище в деревне Баево.