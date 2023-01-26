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НовостиОбщество26 января 2023 10:07

Госавтоинспекция Твери провела рейд "Легковое такси"

Семь автомобилей отправили на спецстоянку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы провели рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы провели рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инспекторы ГИБДД в Твери провели на улицах города рейд "Легковое такси". Было проверено 46 автомобилей, использующихся для перевозки пассажиров.

19 водителей были привлечены к административной ответственности за различные нарушения: управление автомобилем без водительских прав, перевозка пассажиров без пристегнутых ремней безопасности, нарушение требований к перевозке детей.

Один водитель доставлен в отдел полиции за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и страхового полиса.

Семь автомобилей помещены на специализированную стоянку.