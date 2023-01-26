Госавтоинспекция Твери провела рейд "Легковое такси"

Госавтоинспекторы провели рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инспекторы ГИБДД в Твери провели на улицах города рейд "Легковое такси". Было проверено 46 автомобилей, использующихся для перевозки пассажиров.

19 водителей были привлечены к административной ответственности за различные нарушения: управление автомобилем без водительских прав, перевозка пассажиров без пристегнутых ремней безопасности, нарушение требований к перевозке детей.

Один водитель доставлен в отдел полиции за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и страхового полиса.

Семь автомобилей помещены на специализированную стоянку.