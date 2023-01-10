Требуются молодые, стройные, высокие: Начинаются кастинги на конкурс красоты «Мисс Тверь – 2023»

Красавицы Твери, дерзайте! Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ежегодный конкурс красоты «Мисс Тверь» набирает участниц! Желающих побороться за звание самой красивой девушки Твери 2023 года, ждут на кастинг.

Претендовать сможет не каждая - требования строги. Будущая «Мисс Тверь - 2023» обязана быть высокой (от 170 см), не замужней, и у неё не должно быть видимых шрамов и татуировок. Возрастной ценз - 16-23 года. Без публичных фото и видео эротического содержания.

Кастинги пройдут 18 января в 16 часов и 21 января в 13 часов.

Справки по телефону: (4822) 75-19-19.

Адрес места проведения кастингов: Тверь, ул. Московская, 26.

Подробнее об участии в конкурсе можно узнать в группе модельного агенства в соцсети.

По традиции «Комсомольская правда», как информационный партнер, проведёт на своем сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий. Напомним, что титул «Мисс Тверь» в 2022-м получила Дарья Румянцева.