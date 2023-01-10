Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 16:49

В новогодние праздники в Твери вандалы ломали световые гирлянды и поджигали арт-объекты

Злоумышленников зафиксировали видеокамеры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Акты вандализма совершались практически каждый день

Акты вандализма совершались практически каждый день

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери рассказала, что на протяжении всех новогодних каникул вандалы безжалостно ломали элементы праздничного оформления города, поджигали ёлки, гирлянды и световые фигуры.

- Акты вандализма совершались практически каждый день, начиная с 30 декабря. На главной площади повреждены были более 25 гирлянд, светодиодный снеговик, сани с оленями, - рассказал и.о главы администрации Центрального района Данил Жуков.

Все акты вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения. Информация передана в правоохранительные органы.

Власти призывают горожан бережнее относиться к новогоднему оформлению и арт-объектам. О фактах повреждения сообщайте в администрацию города.