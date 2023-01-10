В новогодние праздники в Твери вандалы ломали световые гирлянды и поджигали арт-объекты

Акты вандализма совершались практически каждый день Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Администрация Твери рассказала, что на протяжении всех новогодних каникул вандалы безжалостно ломали элементы праздничного оформления города, поджигали ёлки, гирлянды и световые фигуры.

- Акты вандализма совершались практически каждый день, начиная с 30 декабря. На главной площади повреждены были более 25 гирлянд, светодиодный снеговик, сани с оленями, - рассказал и.о главы администрации Центрального района Данил Жуков.

Все акты вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения. Информация передана в правоохранительные органы.

Власти призывают горожан бережнее относиться к новогоднему оформлению и арт-объектам. О фактах повреждения сообщайте в администрацию города.