В Тверской области родственникам погибших в СВО военнослужащих вручили ордена Мужества

Родственникам погибших в СВО военнослужащих вручили ордена Мужества Фото: vk.com/bolrayon

В Бологовском военкомате 4 января состоялось вручение наград родным погибших участников СВО. Об этом сообщает администрация Бологовского района.

По поручению министра обороны РФ военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин передал награду - орден Мужества - погибшего 29 июля 2022 года Сергея Косточкина его матери, Марине Рамизовне, жительнице Куженкино-1. Еще одна награда была вручена жене погибшего военнослужащего Ирине Абдарашитовой. Ее муж служил в ЗАТО "Озёрный" и захоронен у себя на родине в Рязанской области.

Областной военком обратил особое внимание на то, что вопросы социальной поддержки родителей и семей погибших воинов и участников СВО, включая оказание дополнительной медицинской помощи на базе Областной клинической больницы, находятся на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени.

По инициативе главы региона в настоящее время рассматривается вопрос об увековечении памяти погибших воинов.