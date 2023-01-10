В Тверской области утвердили программу развития отрасли образования с поддержкой студенческих инициатив

В областном правительстве январским снежным днем приняли программу сферы образования. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании правительства региона 10 января принята новая госпрограмма «Развитие образования Тверской области» на 2023-2030 годы. - Ключевое направление программы - развитие и патриотическое воспитание наших детей. Сегодня мы видим, насколько важно сохранение наших традиционных ценностей. Не менее важно - развитие материально-технической базы. Ремонт учебных заведений, строительство новых объектов, оборудование школ и классов, создание комфортных и современных условий для детей и педагогов, - прокомментировал губернатор Игорь Руденя представителям СМИ после заседания правительства. Программа разбита на несколько подпрограмм: Одна из них - «Развитие сферы дополнительного образования и воспитания». С 2023 года в учреждениях образования региона планируется реализовать практику образовательного туризма. В регионе будут введены одно- или двухдневные туры по Верхневолжью с посещением культурных объектов. Также, с 2023 года в школах Верхневолжья вводятся новые региональные проекты в системе воспитания с упором на пропаганду традиционных ценностей и патриотизма. В частности, школьники смогут поучаствовать в фестивалях школьных музеев и театров, акции «Герои России в наших сердцах», стать слушателями цикла лекций о духовно-нравственном становлении и добровольчестве и т.д. С 2023 года в школах Тверской области будет внедрен региональный проект «Цифровая подготовка». Он включает в себя «Уроки цифры» и совместные мероприятия с крупнейшими региональными IT-компаниями. В рамках подпрограммы – «Создание современной образовательной среды» – планируется строительство новых школ в Твери, Максатихинском округе и Конаковском районе, а также двух детских сада в Твери и Калязине. Кроме того, продолжится модернизация учреждений образования и лагерей отдыха. Одна из задач подпрограммы «Развитие системы профессионального образования» - реализация мер поддержки для студентов. Так, с этого года в регионе увеличены стипендии для учащихся профессиональных образовательных организаций.

Запускается проект по поддержке студенческих инициатив по созданию открытых мастерских (студенческое ателье, событийный центр, медиа-студия и пр.), спортплощадок, а также по оснащению музейных и библиотечных пространств. Добавим, что с 2023 года начнет действовать региональная программа поддержки молодых педагогов и педагогов-наставников.