В Старый Новый год в Твери концерт камерной музыки дадут лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Концерт состоится в актовом зале Горьковки. Фото: Оксана АКМАЕВА

14 января, в Старый Новый год в Твери состоится вечер камерной музыки. Исполнители - лауреаты всероссийских и международных конкурсов Кирилл Киселев (скрипка), Евгения Филиппова (скрипка), Михаил Эунап (виолончель), Мария Иванова (виолончель), Алина Балашенкова (фортепиано), Ольга Никитина (фортепиано).

Концерт состоится в Тверской библиотеке имени Горького. Музыканты исполнят произведения Здварда Грига, Сергея Танеева, Луиджи Боккерини, а также представят публике уникальное неизданное сочинение Дмитрия Кабалевского – сонату для скрипки и фортепиано фа диез минор, которую композитор написал в возрасте двадцати двух лет.

Концерт состоится в актовом зале Горьковки в 15:00. Гостей просят захватить читательские билеты. 6+