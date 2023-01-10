В Тверской области Социальный фонд принял более 8 тысяч заявлений на оформление единого пособия

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 10 января в Тверской области принято более 8 тысяч заявлений на оформление нового единого пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Выплата пособия находится в ведении Социального фонда (это организация, объединившая с 1 января Пенсионный фонд и Фонд соцстраха).

Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале Госуслуг. Работу по рассмотрению заявлений в Тверской области начали 3 января, 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. На сегодняшний день выплаты уже назначены для 1 308 тверских семей, сообщает региональное отделение Социального фонда РФ.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.