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НовостиОбщество10 января 2023 14:44

В Тверской области Социальный фонд принял более 8 тысяч заявлений на оформление единого пособия

Оформление выплаты открылось 28 декабря
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 10 января в Тверской области принято более 8 тысяч заявлений на оформление нового единого пособия для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Выплата пособия находится в ведении Социального фонда (это организация, объединившая с 1 января Пенсионный фонд и Фонд соцстраха).

Оформление выплаты открылось 28 декабря на портале Госуслуг. Работу по рассмотрению заявлений в Тверской области начали 3 января, 4 января фонд также принимал личные обращения родителей за пособием. На сегодняшний день выплаты уже назначены для 1 308 тверских семей, сообщает региональное отделение Социального фонда РФ.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.