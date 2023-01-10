В Тверской области за год выявлено 22 случая бешенства у животных

В Тверской области выявлено 22 случая бешенства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тверская межобластная ветлаборатория подвела итоги эпизоотологического мониторинга за 2022 год.

В прошедшем году было проведено более 13300 исследований образцов биоматериала по основному плану и свыше 1500 экспертиз в рамках идентификации рисков.

- В 1016 случаях специалистами были диагностированы различные заболевания животных, в числе которых лептоспироз (353 факта), лейкоз (229 случаев), инфекционный ринотрахеит (42 случая), парагрипп-3 (21 случай), заболевание Висна-Меди (20 случаев), вирус бешенства (22 случая), - сообщают данные специалисты.

Информация о регистрации заболеваний животных размещалась в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлялась в контролирующие органы для принятия мер.