В новогодние праздники 14 029 жителям потребовалась скорая помощь

1155 раз скорая помощь выезжала на травмы и обморожения Фото: Иван ВИСЛОВ

Тверская служба скорой помощи подвела итоги праздничных выходных.

- В период новогодних каникул с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поступило 14 029 обращений за скорой медицинской помощью. В новогодние праздники гражданами нашей области в наибольшей степени были получены травмы, обморожения, ожоги и, ставшие уже кошмарной традицией, ранения от разорвавшихся неудачно петард, - сообщается в группе Тверской станции скорой медицинской помощи в соцсети.

Учащаются вызовы скорой помощи к детям. Общее количество выездов на травмы и обморожения составило 1155, из них к детям - 94.

Сотрудники скорой помощи призывают жителей быть предельно внимательными и аккуратными на улице в морозы и в гололед.