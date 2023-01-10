В Тверской области еще 72 предприятия признаны системообразующими

В марте 2022 года список был расширен до 302 предприятий, сейчас – до 374. Фото: ПТО

Перечень системообразующих предприятий региона расширен до 374 компаний. Решение принято 10 января на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Как объявлено на заседании, такая мера призвана позитивно повлиять на региональную экономику.

Первоначальный перечень системообразующих предприятий региона был утвержден весной 2020 года в рамках пакета мер по поддержке экономики в пандемию коронавируса. Тогда в список вошло 220 компаний. Они получили ряд преференций, в том числе в плане льготных кредитов, субсидирования и режима работа.

В марте 2022 года список был расширен до 302 предприятий, теперь в него внесены еще 72 компании.

- Предприятиями регионального значения определены 194 компании (было 184) – с общей численностью работающих более 70 тысяч человек и выручкой свыше 430 млрд рублей. Системообразующими предприятиями муниципального значения признаны 180 предприятий (было 118). Все они имеют важное социально-экономическое значение для муниципалитетов, на производствах задействовано более 9000 человек, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Наибольшее количество системообразующих предприятий расположено в Твери, Калининском и Конаковском районах, Торжке, а также Вышневолоцком, Осташковском, Старицком, Ржевском, Нелидовском округах и Бежецком районе.

В случае необходимости системообразующим предприятиям будет предоставлена господдержка.