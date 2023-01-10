В Тверской области утверждена долгосрочная стратегия развития промышленности

На заседании областного правительства утверждена стратегия развития промышленности на годы вперед. Фото: ПТО

10 января губернатор Игорь Руденя провел первое в 2023 году заседание областного правительства. Первым пунктом в повестке стало утверждение стратегии развития промышленности.

Ее цель - вхождение Тверской области в ТОП-5 регионов Центрального федерального округа по отгрузке готовой продукции обрабатывающей промышленности. Планируется, что объем отгруженных товаров обрабатывающих производств вырастет с 367 млрд рублей в 2021 году до не менее 1 трлн рублей в 2030 году. Также предполагается создание более 9300 новых рабочих мест.

Стратегия включает в себя разносторонний спектр мер. В частности, запланировано создание шести зон опережающего развития. которые включат в себя различные технопарки и производства.

На заседании объявлено, что при реализации стратегии будет использоваться кластерный подход. Определены семь ключевых направлений-кластеров – специальное машиностроение, транспортное машиностроение, лёгкая, полиграфическая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабатывающая промышленности, производство композитных материалов.

Только из областного бюджета на реализацию стратегии запланировано выделить не менее 30 млрд рублей.

Подробнее о стратегии, ее финансировании и, в частности, о тех же зонах опережающего развития читайте сегодня в статье на сайте "КП"-Тверь".