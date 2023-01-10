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НовостиОбщество10 января 2023 9:12

Жители города Кимры пожаловались в прокуратуру на недостаточно горячую воду в квартирах

Ведомством проведена проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители пожаловались на низкую температуру горячей воды

Жители пожаловались на низкую температуру горячей воды

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратилась жительница многоквартирного дома №37 на улице Комсомольской в Кимрах.

Установлено, что в квартире заявительницы температура горячей воды в ванной комнате зафиксирована на отметке + 35,3 градуса. В соседних многоквартирных домах выявлены аналогичные нарушения.

Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием возложить на муниципалитет и ресурсоснабжающую организацию обязанность организовать надлежащее горячее водоснабжение жителям многоквартирных домов №37, 39, 41, 43, 45 по улице Комсомольской.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение не вступило в законную силу.