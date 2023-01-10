Житель Тверской области задолжал по алиментам более 500 000 рублей

Жителя Тверской области осудили за долги по алиментам Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал житель Оленинского округа. Мужчина признан виновным по ч. 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый без уважительных причин частично произвел выплату алиментов в размере от 4000 до 5000 рублей, имея общую задолженность более 500 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину на исправительные работы на срок 7 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.