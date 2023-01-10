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НовостиОбщество10 января 2023 8:54

Житель Тверской области задолжал по алиментам более 500 000 рублей

Его отправили на исправительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области осудили за долги по алиментам

Жителя Тверской области осудили за долги по алиментам

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал житель Оленинского округа. Мужчина признан виновным по ч. 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый без уважительных причин частично произвел выплату алиментов в размере от 4000 до 5000 рублей, имея общую задолженность более 500 тыс. рублей.

Суд отправил мужчину на исправительные работы на срок 7 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.