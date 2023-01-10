Пеновский округ в Тверской области отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Пеновский округ отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: ПТО

10 января отмечается 81-я годовщина со дня освобождения посёлка Пено от немецко-фашистских захватчиков. Ветеранов и жителей Пеновского муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В этот день мы вспоминаем самоотверженных тружеников и героев, вставших на защиту малой родины. Никогда не будет забыто имя отважной партизанки Лизы Чайкиной, ставшей символом несгибаемой стойкости нашего народа. Благодарю ветеранов за сохранение традиций служения Отечеству, за участие в воспитании молодежи, - отметил Игорь Руденя.

В годы Великой Отечественной войны территория Пено была оккупирована около полугода, местные партизаны отчаянно сопротивлялись натиску противника. В братских могилах на территории района покоятся 1170 защитников Родины.

В память о легендарной партизанке Лизе Чайкиной в Пено был создан музей.

В Пеновском районе находилась деревня Ксты, которую в январе 1942 года, отступая под натиском советских солдат, фашисты полностью уничтожили. На месте деревни открыт мемориальный комплекс.