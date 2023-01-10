В Тверской области ограничили доступ в здание заброшенного детского сада

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Максатихинского района в ходе проверки установлено, что здание детского сада в деревне Каменка не эксплуатируется.

Объект представляет опасность, в здании выбиты и открыты некоторые окна, частично разрушен фундамент, внутри - свалка мусора. Доступ в помещение не ограничен для неопределенного круга лиц.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Максатихинского района и возложении обязанности ограничить доступ в здание.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.