Капитан футбольной команды из Твери Сергей Рогонов погиб в зоне СВО

Похороны Сергея Рогонова пройдут 10 января. Фото: VK/РОО "Федерация футбола Тверской области"official

Капитан тверской футбольной команды «Заволжский» 36-летний Сергей Рогонов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об утрате сообщили в Федерации футбола Тверской области.

Сергей Рогонов был капитаном команды ДЮСШОР, затем капитаном команды ФК «Заволжский» на протяжении 15 лет.

«В нашей большой футбольной семье произошло большое горе. К сожалению, специальная военная операция, проводимая нашей страной, коснулась и наших футбольных рядов… Вся наша футбольная братия скорбит по ушедшему футболисту. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея,» - говорится в сообщении Федерации на официальной страничке в соцсети.

Прощание состоится 10 января в 10 часов в церкви у здания «Областная клиническая больница».